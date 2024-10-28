Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hukuken Meclis Başkanı olmayan birinin fiilen Meclis Başkanlığı koltuğuna oturamayacağını kaydederek, “Bu oyunu sürdürmeye kalkarlarsa bu gerginliğe oynamak, şu ana kadar yaptıkları darbeyi daha yukarı çekmek demektir. Tepkimiz zannettiklerinden daha sert olacak” dedi.

Meclis’te yaşananları “rezalet” diye niteleyen Erhürman, “Bunun sürdürülmeyeceğine inanmak istiyoruz” diye konuştu.

Tufan Erhürman, CTP ve bağımsız milletvekillerinin de katılımıyla Meclis önünde açıklama yaptı.

Meclis Başkanlığı seçiminin tamamlanmadığını, bunun Meclis hukukçularının görüşüyle sabit olduğunu kaydeden Erhürman, Meclis hukukçularının ayrıca Başkanlık Divanı'nın toplanması gerektiğini yazılı olarak beyan ettiğini belirtti.

Erhürman, “Tüm bunlara rağmen kendine ‘hükümet’ diyen bu yapı biz Meclis Başkanı’nı seçtik iddiasını sürdürmeye çalışıyor” dedi.

Kamuoyunda da Meclis Başkanı’nın usulüne ve hukuka uygun olarak seçildiği yönünde bir kanaat olmadığını söyleyen Erhürman, CTP’nin bu koşulda Meclis Genel Kurulu’nda bulunmasının söz konusu olmayacağını, Meclis’in usulüne uygun olarak açılmasıyla toplantıya gireceklerini kaydetti.

Erhürman, “Önce bu seçimin tamamlanması gerekir, ondan sonra CTP Meclis Başkan Yardımcısı adayını gösterecek. Bu seçim tamamlanmadan Meclis Başkan Yardımcısı seçimine geçmek mümkün değildir” dedi.

Hukuken Meclis Başkanı olmayan birinin fiilen Meclis Başkanlığı koltuğuna oturamayacağını yineleyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Böyle bir oyuna ortak olmamız söz konusu bile değildir. Bu oyunu sürdürmeye kalkarlarsa bu gerginliğe oynamak demektir. Şu ana kadar yaptıkları darbeyi daha yukarı çekmek demektir, tepkimiz zannettiklerinden daha sert olacaktır. Evet Meclis’te olacağız, Meclis’e sahip çıkacağız. Burada olmamamızı isteyenler olduğunu biliyoruz, derdin ne olduğunu da biliyoruz. Muhalefet milletvekilleri burada olmasın da yarattıkları keşmekeşin, kargaşanın içinde tartışmaya başladıkları konuları, -başkanlık sistemi, oy hakkı, hayat pahalığında konsolidasyonun kaldırılması- nasıl hayata geçiririz düşüncesine sahiptirler. Muhalefet vekilleri de halk da buna izin vermeyecek.”

-“Meclis'in çalışmasını istemeyenler diktatörlüğe heves etmiş demektir”

Hükümeti akıl yoluna davet ettiklerini, aklın yolunun da halk olduğunu belirterek erken seçime işaret eden Tufan Erhürman, “Amaçları erken seçimi biraz daha ertelemekse önlerinde tek bir yol var, bu sözde seçilmiş Meclis Başkanı’nı bir an önce istifa ettirecekler ve tekrardan seçim yapacaklar” diye konuştu.

Bu yapılmazsa bunun güç kullanarak Meclis'in çalışmasını engellemek anlamına geldiğini belirten Erhürman, “Meclis'in çalışmasını istemeyenler diktatörlüğe heves etmiş demektir. Bu halk diktatörlüğe prim verecek bir halk değildir. Bu duruma devam ederlerse alacakları tepkinin boyutunu hayal bile edemezler. Umarım bunu gözleriyle görmek istemezler de aklın yoluna gelirler. Umarım ve dilerim ki bu acılı günde bu maskaralığı devam ettirme gibi bir çaba içine girmezler. Girdikleri takdirde ne olacağını hep birlikte göreceğiz.” dedi.

-“Devletin yönetiminde olan bir hastanede nasıl ihmaller zinciri yaşandığını gördük”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, basına yaptığı açıklamada yenidoğan servisinde olanlara da işaret etti.

Erhürman, “Hastanede, bebeklerimizle ilgili yaşananları ne aklımız alıyor ne de yüreğimiz... Akılımız da yüreğimiz de hastanede” diyerek hayatını kaybeden bebeğe rahmet, ailesine baş sağlığı diledi

Tufan Erhürman, “Elbette ortada hukuki problem var, polise intikal etmiş bir olay var… İşin hukuki tarafıyla ilgili bir şey söyleyecek durumda değiliz, söylemeyi de doğru bulmayız. Bu tip olaylarda hukuki ve siyasi sorumluluk var. Devletin yönetiminde olan bir hastanede nasıl ihmaller zinciri yaşandığını gördük. Bunun yargı yoluyla başka bir noktaya evrilmesi mümkün değil. Yargı yolunu beklemenin manası yoktur, siyasi sorumluluk zaten oluşmuştur. Bu şartlarda medeni ülkelerde ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu işten siyaseten sorumlu kişi istifasını verir.”

-Sorular

Türkiye’den Ziya Öztürkler için gelen tebrik mesajların sorulması üzerine Erhürman, “Buradaki Meclis'in hukuki durumu Türkiye’den gelecek tebrikler üzerine değişecek hukuki bir durum değil” diye konuştu.