Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum yönetimi başkanı Nikos Hristodulidis’in açıklamalarını eleştirerek “Tarihten ders çıkarmak istiyorsa Sayın Hristodulidis, o kadar gerilere değil, 2004'e, 2017'ye baksın! Çok gerilere gitmek bayağı bir baş döndürüyor anlaşılan!” değerlendirmesinde bulundu.

Erhürman yaptığı paylaşımda, “ Sayın Hristodulidis ‘Crans Montana'da kaldığımız yerden başayalım’dan, ‘5 maddelik yol haritası’na, oradan da Kıbrıslı Türklerin ‘Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönmesi çağrısı’na geçmiş!. İmkanın ve aklın sınırlarının dışında ‘fantastik fikirler’ havada uçuşuyor. NATO üyeliğinden tutun da, İngiliz üsleri meselesine, oradan Türkiye'nin kendisini tanımasına kadar! Kafalar bayağı karışmış anlaşılan!” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Bu kadar tutarsız, dayanaksız ve ciddiyetsiz sözün arka arkaya sıralanmasının, ancak aklı izne çıkaran bir tür paniğin eseri olabileceğini” de belirtti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bir de, ‘1821'in öğretilerine dayanarak vatanı yeniden birleştirecekmiş’ Sayın Hristodulidis! Ciddiye alıp değerlendirmek için vakit harcamaya değmez gerçekten! Tarihten ders çıkarmak istiyorsa Sayın Hristodulidis, o kadar gerilere değil, 2004'e, 2017'ye baksın! Çok gerilere gitmek bayağı bir baş döndürüyor anlaşılan! Biz halkımızın aklıyla, iradesiyle, ciddiyetle ve tutarlılıkla buradayız. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duyuyor. Aynısını dilerim!”