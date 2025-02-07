Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile birlikte belediyenin yaptığı ve devam eden projeleri yerinde inceledi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman ve Çelebi’ye, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Ceyhun Birinci, Fazilet Özdenefe ve Fikri Toros eşlik etti.

Belediyenin projeleriyle ilgili CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a bilgi veren Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi. İçme suyu hattı yenileme projesi, kaldırım ve alt yapı projeleri, istinat duvarı projeleri ve üst yapı projeleri gibi birçok projeyle ilgili bilgi alan Erhürman, Dikmen Belediyesi’ne bağlı muhtarlarla da bir araya geldi.

Erhürman ayrıca bölgeye kazandırılan muhtarlık binaları ile parkları, 15 Ağustos Şehitler Halı Sahası ve Tesis Binası projelerini de yerinde inceledi.