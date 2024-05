Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı “iradesi olmadığı” gerekçesiyle istifaya; Hükümeti ise “mevcut sorunları çözemeyip yeni sorunlar yarattıkları” gerekçesiyle erken seçime çağırdı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Erhürman, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sunduğu programda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Ankara’ya bir şey söyleyemedikleri için bana söylüyorlar” ifadelerini eleştiren Erhürman, Tatar'ın kendini savunmaya çalışırken “iradesiz” olduğunu ortaya koyduğunu savundu ve “İraden yoksa Cumhurbaşkanlığı makamında oturma, istifa et.” dedi.

Erhürman, Hükümet kanadının “2027’ye kadar seçim yok” açıklamalarına ise “Bu keyiflerine kalmış değildir.” diyerek tepki gösterdi ve Hükümeti sorunları çözmedikleri gibi başka sorunlar yaratmakla itham etti. CTP olarak erken seçimin şart olduğunu defalarca dile getirdiklerini anımsatan Erhürman, “Bu arkadaşlar gidecek, erken seçim şarttır.” ifadesini kullandı.

-“Bizim derdimiz, elimize geçen maaşla ne satın alabileceğimizdir”

Kamu çalışanlarına verilen hayat pahalılığının, özel sektör çalışanına da verilmesi gerektiğini söyleyen Erhürman, asgari ücrette hayat pahalılığı altındaki artışın kabul edilebilir olmadığına vurgu yaptı. Piyasanın daha asgari ücret yükselmeden kendini korumaya aldığını belirterek, verilecek olan rakamla alım gücünün yükselip yükselmeyeceğini soran Erhürman, “Bizim derdimiz, elimize geçen maaşla ne satın alabileceğimizdir” dedi. Rakam yükselmesine rağmen alınabileceklerin sayısının azaldığını ve hayat pahalılığının anlamını yitirildiğini kaydeden Erhürman, asgari ücrete hayat pahalılığının biraz üstünde artış verilmesiyle de alım gücünün korunamayacağını belirtti. Yapısal bir sorun oluştuğunu ve yapısal soruna yapısal çözüm gerektiğini ifade eden Tufan Erhürman, “İnsanlar asgari temizlik ve gıda ihtiyacını karşılayabilecek durumda olmalı” dedi.

Et konusuna da değinen Erhürman, kasapların da hayvan üreticilerin de donmuş et ithali kararından memnun olmadığını belirtti. Soruna bir buçuk ayın içinde çözüm üretilemediğine işaret eden Erhürman, “Öyle bir çözüm ürettiler ki donmuş et ithaline izin vereceğim dediler. Herkes karşı çıktı. Sorunları çözmedikleri gibi başka sorunlar da yaratıyorlar.” diye konuştu.

-“Bu arkadaşlar gidecek. Erken seçim şarttır”

“Tüketiciye bu sorunu çözmek için sunacağın olanak bu mu?” diye soran Erhürman, asgari ücretlinin “buruklukla” rakam beklediğini anımsattı. Karşılarındaki zihniyetin her alanda soruna sorun eklediğini vurgulayan Erhürman, nüfus politikasının önemine de işaret etti.

“Adına hükümet diyen yapının” memleketteki yoksullaşmayı engelleyecek kapasiteye sahip olmadığını ifade eden Erhürman, “Umurlarında değil” diyerek Hükümeti en asgari ihtiyaçlar alanını bile kontrol edememekle suçladı. Hükümetin ciddiyetinin de otoritesinin de kalmadığını, kimsenin de Hükümete güveninin kalmadığını söyleyen Erhürman, her alanda geri döndürülemez sorunlar yaratıldığını kaydetti. Asgari ücrete rakam üzerinden değil, alım gücünün korunması üzerinden bakılması gerektiğini de belirten Erhürman, “İnsanların zorunlu sağlık, eğitim, temizlik ve gıda masrafları haktır, lütuf değildir.” ifadelerini kullandı.

“Bu arkadaşlar gidecek. Erken seçim şarttır” diyen Erhürman, CTP olarak erken seçimin şart olduğunu defalarca dile getirdiklerini anımsattı. “2027’ye kadar seçim yok” açıklamalarını da eleştiren Erhürman, “Bu keyiflerine kalmış değildir. İnsanların desibeli yükseliyor. Bu zaten normal kurulmuş bir hükümet değildir. Bu şekilde devam etmeye Kıbrıs Türk halkı izin vermez.” diye konuştu. Erhürman, hükümetin en büyük gailesinin “koltuk” olduğunu da savundu.

-“O zaman bırak Ankara konuşsun, sen orada ne yapıyorsun?”

Ersin Tatar’ın “Ankara’ya bir şey söyleyemedikleri için bana söylüyorlar” ifadelerini de yanıtlayan Erhürman, “Sayın Tatar ilk önce çıkıp kabul ettiklerini etmediklerini söylüyor, görüşmeye gidip gitmeyeceğini söylüyor sonra da ‘ben bunları söyledim ama bunları söyleyen ben değilim Ankara’dır’ diyor” ifadelerini kullandı. “Bu kişi de Cumhurbaşkanlığı makamında oturmaya devam ediyor. Biz bunu Ankara’nın fikri olarak göreceksek, istifa etsin.” diyen Erhürman, Ersin Tatar’ın kendi iradesini sıfırladığını savundu ve bu durumu “dehşet verici” olarak niteledi. Erhürman, “Senin iraden yok demek istiyorsan, iraden yoksa Cumhurbaşkanlığı makamında oturma. Ankara karar alıyorsa, beğenmediğimiz, halkımızın çıkarlarına uygun görmediğimiz meselelerde Ankara ile konuşalım. Bırak Ankara konuşsun o zaman, sen orada ne yapıyorsun?” diye sordu.

Tatar’ın kendini savunmaya çalışırken “iradesiz” olduğunu söylediğini savunan Erhürman, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı makamında neden oturduğunu sordu. Ersin Tatar’ın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde bile toplum lideri olduğunun altını çizen Erhürman, “Ben toplum lideri değilim, bu kararları veren ben değilim diyor. O zaman orada oturmaman lazım.” diye ekledi.