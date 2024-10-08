Erhürman: “CTP koltuk değneği olmayacak... Meclisteki irade bir an önce yenilenmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri, Cumhuriyet Meclisi’nde meclis başkanlığı seçimiyle ilgili sürecin parçası olmayacaklarını kaydederek, grup toplantısının ardından Meclisi’nden ayrıldı.

Konuyla ilgili basına açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “CTP, UBP'nin koltuk değneği olmayacak. Bu film dün akşam bitti. Meclis'teki irade bir an önce yenilenmeli” dedi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin dün akşam Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırmadığını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bu sabah yurt dışına gitmesiyle Töre’nin Cumhurbaşkanı Vekili olduğunu anımsatan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe’nin de bu çağrıyı yapmayacağını söyledi.