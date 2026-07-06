Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün Ayia Napa'da yaşanan olayla ilgili üç yabancı uyruklu şahsın yakalandığını, bir kişinin de arandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı açıklamada, İki Toplumlu Teknik Komite vasıtasıyla Polis Genel Müdürlüğü'ne aktarılan bilgiye göre, dün sabah erken saatlerde Ayia Napa'da gerçekleşen menfur olayla ilgili üç yabancı uyruklu kişinin yakalandığını, bir kişinin de arandığını söyledi.

Ağır yaralanan vatandaşın sağlık durumu ile ilgili de, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi başkanları arasında temasın devam ettiğini belirten Erhürman, hem yurttaşın sağlık durumunun hem de olayın hukuki yönünün tüm kurumları tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.

Erhürman, “Sağlıklı ve teyit edilmiş bilgileri yurttaşlarımızla paylaşmayı sürdüreceğiz.” dedi.