Ergenekon köyünün Ağıllar Bölgesinde çıkan yangın söndürüldü.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında çıkan yangında yaklaşık 80 dönümlük arazideki kızılçam ve akasya ağaçları ile maki bitki örtüsü yandı.

Yangına Polis İtfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri ile askeri personel ve bölge halkı tarafından müdahale edildi.

Yangının çevre emniyeti iş makineleri ile sağlanırken, yanan bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.