Erenköy-Karpaz Belediyesi, Dipkarpaz’a yeni bir halı sahanın yapımını tamamladı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından kısa sürede tamamlanan tesis, çocuklar, gençler ve sporseverlerin hizmetine sunuldu.

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, yaptığı açıklamada, belediye olarak çocukların, gençlerin ve sporla ilgilenen herkesin yanında olduklarını belirtti.

Bakırcı, “Dipkarpaz’da yaşayan vatandaşlarımızın ve özellikle çocuklarımızın halı sahaya kavuşması bizler için büyük bir mutluluk. Belediye hizmeti sadece altyapı ve günlük ihtiyaçlarla sınırlı değildir; sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da toplumumuza katkı sağlamayı önemsiyoruz.” dedi.

Ülkenin geleceği olan çocuk ve gençler için çalıştıklarını vurgulayan Bakırcı, “Yeter ki çocuklarımız spor yapsın, gençlerimiz kendilerini yetiştirip sağlıkla büyüsün. Biz, onların sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.