Erenköy Direnişi ve direnişte şehit düşenler, 8 Ağustos Cuma günü Erenköy’de düzenlenecek törenle anılacak.

Erenköy Şehitliği’nde saat 10.00’da başlayacak törende, ilk olarak protokol sırasına göre anıta çelenkler sunulacak. Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Şehitlik Özel Defteri; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü tarafından imzalanacak.

Törende, sırasıyla Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yapacak.

Anma töreni; şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla sona erecek.

-Erenköy’e hareket edecek araçlar 06.30’da Gemikonağı’ndan yola çıkacak

Öte yandan, törene katılmak için kayıt yaptıran basın mensupları için 8 Ağustos sabahı saat 05.30’da Lefkoşa’daki Girne Kapısı’ndan Gemikonağı’na servis aracı kaldırılacak. Kendi araçlarıyla gidecek basın mensuplarının ise saat 06.20’de 2’nci Piyade Alay Komutanlığı nizamiyesinde hazır bulunmaları gerekiyor.

Törene katılacak ziyaretçilerin Erenköy’e ulaşımını sağlayacak araçlar, saat 06.30’da Gemikonağı’ndan hareket edecek.