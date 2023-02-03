“Aşı takip sistemi ve altyapı oluşturulmadı… "

“Çocukluk çağı aşılarının aksatılmadan yapılması elzem”

Lefkoşa, 3 Şubat 23 (TAK): Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkan Ayşe Sayılı Erenel, aşı takip sistemine geçiş yapılmadan ve gerekli altyapı oluşturulmadan çocukluk çağı aşılarının sadece devlete ait sağlık kurumlarında uygulamaya geçilmesinin aşıya erişimi zorlaştıracağını belirtti.

Çocukluk çağı aşılarının aksatılmadan yapılmasının elzem olduğunu kaydeden Erenel, zamanında yapılan aşıların bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleyen en önemli faktör olduğunu ifade etti.

Erenel, “Kamu ve özel sağlık birimlerinde çocukların aşıya ulaşmasının güvenli bir sistem içinde sağlanması, ailelerin de kendilerine uygun merkezlere başvurabilmesi, aşı başarasını arttıracak önemli bir unsurdur” ifadelerini kullandı.

- “Bağışıklama oranlarını arttırma aşılara ücretsiz ve kolay erişimin sağlanmasıyla mümkün”

Bağışıklama hizmetlerinin; aşıyla önlenebilir hastalıkların ve buna bağlı ortaya çıkabilecek sakatlıklarla ölümlerin önlenmesi açısından en etkili ve koruyucu sağlık hizmeti olduğunu vurgulayan Erenel, bağışıklama oranlarını arttırmanın ancak aşılara ücretsiz ve kolay erişimin sağlanmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Çocukluk çağı aşılarının aksatılmadan yapılmasının elzem olduğunu söyleyen Erenel, gecikmeden zamanında yapılan aşıların bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleyen en önemli faktör olduğunu ifade etti.

Özellikle ekonomik koşulların toplumu zorladığı bu dönemde devletin aşıya erişimi kolaylaştırmasının “son derece önemli olduğuna” işaret eden Erenel, bu yapılırken de aşı güvenliğinin takibi açısından olası riskleri önlemek adına Ulusal Aşı Takip Sistemi’nin bir an önce kurulmasının elzem olduğunu belirtti.

Erenel, “Böylelikle hem aşı güvenliği konusunda riskler önlenmiş, hem de her çocuğa hangi aşının kaçıncı ayında yapıldığı veya yapılıp yapılmadığı rahatlıkla takip edilebilir. Ayrıca ülkenin aşılama konusundaki eksiklikleri tespit edilebilir. Aşı takip sistemini ülkemizde hayata geçirmek ise yetkililerin öncelikli görevi olmalıdır” ifadelerini kullandı.

- “Çocukluk çağı aşılarının sadece devlete ait sağlık kurumlarında uygulamaya geçilmesinin aşıya erişimi zorlaştıracak”

Erenel, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu’nun aşı takip sistemine geçiş yapılmadan ve gerekli altyapı oluşturulmadan çocukluk çağı aşılarının sadece devlete ait sağlık kurumlarında uygulamaya geçilmesinin aşıya erişimi zorlaştıracağı görüşünde olduğunu söyledi.

“Kamu ve özel sağlık birimlerinde çocukların aşıya ulaşmasının güvenli bir sistem içinde sağlanması, ailelerin de kendilerine uygun merkezlere başvurabilmesi aşı başarasını arttıracak önemli bir unsurdur” diyen Erenel, böylelikle gerek soğuk zincire uyum, gerekse arada geçecek zaman kayıplarından doğacak olumsuzlukların önlenebileceğini belirtti.

Solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın olarak görüldüğü kış aylarında aşılamaların ihmal edilmemesi çağrısında bulunan Erenel, şu ifadeleri kullandı:

“Eksik aşılı çocukların toplum içinde tespit edilip aşılarının tamamlanmasına olanak sağlayan okul aşılamaları ve belli dönemlerde hayata geçirilen aşı kampanyalarına tüm aileleri etkin olarak katılmaya çağırıyoruz. Eksik dozlar enfeksiyonun geçirilmesine ve bulaştırıcılığın devam etmesine neden olmaktadır”

Erenel, özellikle erken bebeklik ve okul çağındaki tüm çocukların, doktorları gözetiminde aşılarını tamamlamalarının sağlıklı nesiller yetişmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.