Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile belirledikleri 6 milyar dolar ticaret hacmi hedeflerine ulaşmak üzere olduklarını belirterek, "Aramızdaki güçlü ticaret potansiyeli dikkate alınarak hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük. Mevcut ekonomi ve ticaret mekanizmalarının en verimli şekilde işletilmesinde mutabık kaldık." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Dolmabahçe Sarayı’nda, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Ardından Erdoğan ile Orban'ın huzurunda iki ülke arasında çeşitli alanlarda 16 işbirliği anlaşması imzalandı.

Erdoğan ve Orban, görüşme sonrası Dolmabahçe Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, görüşmelerde ikili ilişkileri yanı sıra enerji, ulaştırma, ticaret, savunma ve kültür gibi alanlarda işbirliğini geliştirme iradesini teyit ettiklerine söyledi.

Siyasi ilişkilerde erişilen bu müstesna düzeyin ekonomi alanına yansımalarını da gördüklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sayın Orban'la belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Aramızdaki güçlü ticaret potansiyeli dikkate alınarak hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük. Mevcut ekonomi ve ticaret mekanizmalarının en verimli şekilde işletilmesinde mutabık kaldık. Pek tabii savunma sanayi alanında somut projeler üzerinden ilerlettiğimiz ortaklıklarımızın ticaret ve yatırımlara müspet etkilerini de görüyoruz. Avrupa'da değişen güvenlik koşulları dikkate alındığında savunma sanayi işbirliğimizi daha da ileri seviyelere taşıyacak ortak üretimi de öngören projeleri değerlendiriyoruz."

Erdoğan, geçen mayıs ayında Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gayriresmi zirvenin, Avrupa Birliği sınırları dahilinde yapılan ilk Türk dünyası zirvesi olması nedeniyle tarihi bir toplantı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Stratejik hedefimiz olan Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde Macaristan'ın yapıcı katkılarını ve güçlü desteğini sürdüreceğine eminiz. Ukrayna konusunda Türkiye olarak savaşın en başından bu yana taraflar arasında adil ve kalıcı barışın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Bu çerçevedeki gayretlerimiz tüm dünya kamuoyunun malumudur. Bundan sonra da savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz şiarıyla elden gelen gayreti göstereceğiz. Konsey toplantımızın, ilişkilerimizin ve halklarımız arasındaki köklü dostluk bağlarının daha da güçlendirilmesine katkıda bulunacağına samimiyetle inanıyorum."

-Orban: " Erdoğan dedi ki 'Başka bir dünya olacak ve Türk dünyası çok büyük bir enerji toplayacak.' Büyük bir planı olduğunu gördüm"

Macaristan Başbakanı Orban ise, son yüzyılda Macaristan'ın Türk dünyasıyla ilişkisinin zayıfladığını aktararak, "2010'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tarihi pencereyi açtı ve dedi ki 'Yeni zamanlar başlıyor. Başka bir dünya olacak ve Türk dünyası çok büyük bir enerji toplayacak.' Büyük bir planı olduğunu gördüm, Türk yüzyılı diye adlandırılan." ifadelerini kullandı.

Orban, Erdoğan'ın Macaristan'ı gözlemci üye olarak Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) davet ettiğini anımsatarak, o zamandan beri Türk-Macar işbirliğini ve Türk dünyasıyla karşılıklı ilişkileri sürekli geliştirdiklerini belirtti.

Orban, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmiş stratejik işbirliği seviyesine yükseldiğine dikkati çekerek, Erdoğan ile ilk görüştüğünde Türkiye-Macaristan ticaret hacminin 2,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu, bunun yakında 6 milyar dolara ulaşacağını ve 10 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda Türkiye ile birlikte barışın safında olmanın kendileri için önemli olduğunun belirten Orban, "(Rusya-Ukrayna) Biz takdirle karşılıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın (Erdoğan) çabalarını, gayretlerini. Bu konuda tek başarılı aracı o oldu." ifadesini kullanarak, barış konusunda uyumlu hareket etme kararı aldıklarını aktardı.