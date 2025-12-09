AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Lübnan ile yaptığı münhasır ekonomik bölge anlaşmasının baştan aşağı hukuksuz olduğunu belirterek, “Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yaptığı tamamen işgalciliktir” dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na ilişkin, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Güney Kıbrıs Rum kesiminin bazı ülkelerle münhasır ekonomik bölge anlaşması yaptığına dikkati çeken Çelik, bu kapsamda son olarak Lübnan ile bir anlaşma yapıldığını anımsattı.

Güney Kıbrıs Rum kesimi ile Lübnan arasındaki söz konusu anlaşmanın baştan aşağı hukuksuz olduğunu vurgulayan Çelik, "Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yaptığı tamamen işgalciliktir. Başka bir şey değildir. Bu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını gasbetme girişimidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok saymaya çalışan, Türkiye'yi görmezden gelmeye çalışan hiçbir yaklaşımın burada bir geleceği olmayacaktır." diye konuştu.

Ömer Çelik, şunları ifade etti:

"Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu faaliyetini görüyoruz. Son zamanlarda da Rum tarafını, Rum tarafının yaşadığı bir bölge olmaktan çıkarıp bazı ülkelerin askeri üssü ve karargahı haline getirmeye çalışıyorlar. Bunlar da beyhude çabalardır. Lübnan'da da bu anlaşma tartışılıyor. Çünkü bu anlaşma Lübnan'ın aslında deniz yetki alanlarından büyük bir kaybın ortaya çıkmasını doğurdu. Dolayısıyla Lübnan iç siyasetinde de bu soruluyor. Yani niye bu ortaya çıktı gibisinden... Bazı yorumcular, Avrupa Birliği'nin 1 milyar avroluk yardım paketinin söz konusu olduğunu, Rum kesiminin de burada Lübnan'ı istismar etmeye çalıştığını söylüyor."

-"KKTC'nin egemenlik haklarının yok sayılmasına müsaade etmeyiz"

Rum kesiminin, gelecek dönemde AB dönem başkanı olacağını hatırlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada, bu işgalciliğe benzer, bütün Akdeniz'i kapsayacak bir Akdeniz anlaşması şeklinde bir yaklaşımın ortaya koyulacağına dair bazı haberler çıkıyor. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyelim. Bu, bizim açımızdan gayrimeşrudur. Avrupa Birliği, yıllarca Güney Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklığına direnemedi. Bu şımarıklığın peşinden sürüklendi ama dünyanın geldiği noktada bu şımarıklık artık sadece Güney Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklığı olarak kalmaz. Avrupa Birliği güvenlik mimarisinin ana kolonlarına büyük bir darbe vurmak anlamına gelir. Yani hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarının yok sayılmasına müsaade etmeyiz hem Türkiye'nin bu şekilde görülmezden gelinmesi diye bir tablo oluşturulamaz ve hayata geçirilemez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Akdeniz'deki yetki alanlarını, kendi egemenliği içindeki yetki alanlarını yeniden belirleyecek sahaları ilan etme hakkına her zaman sahiptir. Ama Birleşmiş Milletler kararlarının da açık bir şekilde ortaya koyduğu gibi Güney Kıbrıs Rum kesiminin bu davranışı açık bir şekilde işgalci bir yaklaşımdır."