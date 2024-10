"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında bertaraf etme gücüne, kapasitesine ve kararlılığına sahiptir. Türkiye 85 milyon vatandaşının topyekun kenetlenmesiyle her türlü tuzağı bozacak basireti de hamdolsun ziyadesiyle haizdir"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin, "Her ne kadar şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüze kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür. Bu tarz kalleşliklerle bize geri adım attıracaklarını zannedenlerin tepesine binmeye, inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda yaptığı konuşmada, katılımcıları hürmet ve muhabbetle selamladığını dile getirdi.

Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinin yıldızlarının buluştuğu SAHA EXPO 2024'te olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, kendi alanında giderek marka haline gelen SAHA EXPO'nun ülke, sektör ve katılımcı firmalar için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, "Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı, firmalarımızı, sponsorlarımızı kutluyor, ürünleriyle fuarımızda yer alan tüm şirketlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yurt dışından güzel İstanbul'umuzu ve SAHA EXPO'yu ziyaret eden tüm misafirlerimize 'Hoş geldiniz' diyorum. Fuara katılan firmalara ve fuarda gerçekleştirilen etkinliklere destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Önceki gün TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine menfur bir terör saldırısı düzenlendiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle bu kalleş ve alçak terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin acılı ailelerine, sevenlerine ve TUSAŞ'ımızın mensuplarına baş sağlığı diliyorum. Şehitlerimizin fedakarlıklarını daima şükranla hatırlayacağız. İnancım ve duam odur ki, milletimiz de şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaktır. Aynı şekilde saldırıda yaralanan kardeşlerimize de Mevla'dan acil şifalar temenni ediyorum." diye konuştu.

- "İstiklal Marşı'mızdaki o asil ruha bir kez daha şahit olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada öncelikle bir hususun bilinmesini istediğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Her ne kadar şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüze kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür. Bu tarz kalleşliklerle bize geri adım attıracaklarını zannedenlerin tepesine binmeye, inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında bertaraf etme gücüne, kapasitesine ve kararlılığına sahiptir. Türkiye 85 milyon vatandaşının topyekun kenetlenmesiyle her türlü tuzağı bozacak basireti de hamdolsun ziyadesiyle haizdir. Şu gerçeği herkes yakında görecektir; milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı, akim kalacak başarısız olacak, en sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır."

TUSAŞ'taki terör eylemini düzenleyen bölücü terör örgütü üyesi hainlerin 2'sinin de ölü olarak ele geçirildiğini hatırlatan Erdoğan, "Hava Kuvvetlerimiz ve MİT Başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı, Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek katbekat fazlasıyla vermiş, şehitlerimizin mübarek kanlarını yerde bırakmamıştır." dedi.

Erdoğan, savunma sanayisi çalışanlarının da saldırıdan hemen sonra "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" diyerek bu milletin nasıl yenilmez bir iradeye, nasıl sarsılmaz bir imana sahip olduğunu gösterdiğini vurguladı.

"İstiklal Marşı'mızdaki o asil ruha bir kez daha şahit olduk." diyen Erdoğan, İstiklal Marşı'nın "Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar/Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var/Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar/'Medeniyet' dediğin tek dişi kalmış canavar?" dizelerini okudu.

-"Biz bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz"

Erdoğan, "Biz bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Biz kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun da gayet farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti sadece tüm terör örgütlerinden değil, bu cinayet şebekelerini üzerimize salan emperyalist çetelerden de daha büyüktür, daha güçlüdür." diye konuşmasına devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör eylemi akabinde milletimizin yanı sıra muhalefet dahil siyasi partilerimizin benimsediği müşterek duruşu takdirle karşılıyoruz. Milletin, memleketin, devletimizin güzide kurumlarının hak ve çıkarlarının reyting yarışlarına feda edilmemesi gerekiyor" dedi.

Erdoğan, "(SAHA EXPO) Fuar boyunca 4,6 milyar doları ihracat sözleşmesi olmak üzere 6,2 milyar dolarlık anlaşmaların imzalanacak olması dikkate değerdir. Sadece 2024 yılı içerisinde savunma sanayi şirketlerimiz 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir rekora imza attı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜRKSAT 6A ve İMECE projelerinde edindiğimiz kabiliyetleri, Ay misyonumuzun hazırlık ve gerçekleştirme süreçlerinde de kullanacağız." dedi.