Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Deprem bölgesinde) Mevcut planlamaya göre 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yaparak, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 104 olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230 bini, buralardaki bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buluyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Amacımız, 2 aya kadar 100 bin konteyner kurarak, yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşımaktır."

-"3 bin konteynerden oluşan çarşılar kuruyoruz"

Deprem bölgesinde bugüne kadar 6 bin geçici ticarethane kurarak esnafa hizmet verildiğini belirten Erdoğan, "Ayrıca 3 bin konteynerden oluşan çarşılar kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçları, felakette hayatını kaybeden işletmecilerin ise tüm borçlarının silindiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısı Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz." diye konuştu.

-"488 bin yeni hane yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde mevcut planlamaya göre 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yaparak, vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız, önümüzdeki 2 ay içinde 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasına başlamaktır. Bunlardan yaklaşık 22 bininin inşasına geçilmiştir. Yaklaşık 40 bin binadaki 164 bin orta hasarlı bağımsız bölümü ekleyecek çalışmayı da başlatıyoruz. Deprem bölgesindeki şehirlerimizde hayat tamamen normale dönmeden, bize durmak, dinlenmek haramdır."

-"Tüm vatandaşlarıma eski ve riskli binalarını kentsel dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir kez daha tüm vatandaşlarıma, 6 Şubat acılarını tekrar yaşamamak için eski ve riskli binalarını kentsel dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.