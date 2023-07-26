Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.
TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.
TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
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