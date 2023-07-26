Rumlar pahalılıktan endişe ediyor, yaptırımlara karşı çıkıyor Rumlar pahalılıktan endişe ediyor, yaptırımlara karşı çıkıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.

TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.