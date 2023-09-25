Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan olası mülteci akınını karşılamaya hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azeri mevkidaşı İlham Aliev ile Azerbaycan toprağı Nahçıvan'da bir araya geliyor.

İki lider, 1923'ten beri Azerbaycan'ın bir parçası olan ancak Bakü ile toprak sınırı bulunmayan, Ermenistan ve İran arasında yer alan bu bölgede yeni bir doğal gaz boru hattı temelini atmak için pazartesi günü buluşuyor.

Törende Nahcıvan'da bir askeri kompleksin açılışının da yapılması bekleniyor.

Uzmanlar, Azerbaycan'ın İran sınırı boyunca uzanan Zengezur koridoru üzerinde kontrolü sağlamasının bölgede Bakü ve Ankara'nın elini güçlendireceğini dile getiriyor.

Son birkaç gündür halkın tepkisiyle karşıya karşıya olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paçinyan, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçılara karşı kazandığı zaferin ardından Rusya'yı pasif kalmakla eleştiriyor.

Moskova'ya üstü kapalı bir göndermede bulunan Paşinyan, Ermenistan medyasına yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın dahil olduğu dış güvenlik sistemleri, ülkemizin güvenliğini ve çıkarlarını korumakta etkisiz kalmıştır" dedi.

Erivan, Rusya'nın başını çektiği Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün bir üyesi.

-Aliyev ve Paşinyan görüşmesi

Ermeni yetkililer, Aliev ve Paşinyan arasında uzun zamandır planlanan görüşmenin 5 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de katılacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, pazar akşamı yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne verdikleri desteğe dikkat çekerek, "Bugün Azerbaycan'la suç ortaklığı yapan bir Rusya, bu manevraları her zaman desteklemiş bir Türkiye var" dedi.

Öte yandan Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a göç devam ediyor.

Ermenistan hükümetine göre pazar akşamı toplam 377 kişi Ermenistan'a geçti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son sayıma göre, 102'si çocuk olmak üzere 311 sivile Rus barış gücü eşlik etti.

Azerbaycan, silahlarını teslim eden isyancıların Ermenistan'a gitmesine izin vereceğini açıklamıştı.