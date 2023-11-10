Ercan Havalimanı’nda aracıyla bariyer ve jeneratör odası olarak kullanılan binayı hasara uğratan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, H.M.(E-33), dün saat 2.00 sıralarında kullanımındaki araçla park alanı girişinde bulunan bariyere ve jeneratör odası olarak kullanılan binaya kasten çarparak, hasara uğrattı. H.M. tutuklandı.

Girne’de 10 Kasım Töreni… Atatürk Anıtı Önünde Tören Düzenlendi Girne’de 10 Kasım Töreni… Atatürk Anıtı Önünde Tören Düzenlendi

-Gazimağusa’da kumarhaneye girmeleri yasak olan 5 kişiye yasal işlem

Gazimağusa’da faaliyet gösteren kumarhanelerde dün polis tarafından yapılan denetimler sonucunda, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 5 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.