Ercan Havalimanı’nda aracıyla bariyer ve jeneratör odası olarak kullanılan binayı hasara uğratan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, H.M.(E-33), dün saat 2.00 sıralarında kullanımındaki araçla park alanı girişinde bulunan bariyere ve jeneratör odası olarak kullanılan binaya kasten çarparak, hasara uğrattı. H.M. tutuklandı.

-Gazimağusa’da kumarhaneye girmeleri yasak olan 5 kişiye yasal işlem

Gazimağusa’da faaliyet gösteren kumarhanelerde dün polis tarafından yapılan denetimler sonucunda, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 5 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.