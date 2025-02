T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ercan Havalimanı ile İstanbul arasında bugün iptal edilen seferlerin yanı sıra, hafta sonu da iptal edilen seferleri açıkladı.

Verilen bilgiye göre yarın, “THY 965-IST; THY 964 IST-ECN, THY 965 ECN-IST, THY 960 IST-ECN, THY 961 ECN-IST, THY 976 IST-ECN, THY 977 ECN-IST, THY 962 IST-ECN, THY 963 ECN-IST, PC 1918 SAW-ECN, PC 1919 ECN-SAW, PC 1917 ECN-SAW, PC 1920 SAW-ECN, PC 1921 ECN-SAW, PC 1922 SAW-ECN, PC 1923 ECN-SAW”, pazar günü ise, “PC 1912 SAW ECN, PC 1913 ECN SAW, PC 1926 SAW ECN, PC 1927 ECN -SAW” seferleri gerçekleştirilemeyecek.