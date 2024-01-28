Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan Cumali Kılıç, narkotik detektör köpeği Pamir’in tepki vermesiyle yakalandı. İç çamaşırında 30 gram uyuşturucu bulunan zanlı bugün “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlarından tutuklama talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Narkotık ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim Atabek, mahkemede olguları aktardı. Polis, 27 Ocak 2024 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Türkiye’nin Diyarbakır ilinden gelerek Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlı Cumali Kılıç’a narkotik detektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde gizlenmiş vaziyette şeffaf renk streç naylona sarılı yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi. Bulunan 30 gram uyuşturucunun nevi ve miktarının teyidi için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının tahkikat aşamasında ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.