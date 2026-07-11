Halkın Partisi (HP), medyaya yönelik kısıtlamalar ve baskıların bir halkın haber alma, düşünce ve fikir özgürlüğüne yapılan müdahale olduğunu bildirdi.

HP yayımladığı 11 Temmuz Basın Günü mesajında, Kıbrıs Türk basınının yıllar içerisinde çeşitli badireler atlattığı, yılmadığı, Kıbrıs Türk halkının dünyaya yayılan sesi olduğunu kaydetti.

Mesajda şunlara yer verildi:

“Basın ve yayın emekçilerinin çalışmalarını özgürce, hiç bir baskıya maruz kalmadan yerine getirmesi demokrasi adına önemlidir. Bunu sağlamak ve korumak hepimizin görevdir.

Özellikle, son dönemde çıkarılan ve basın özgürlüğünü, halkın haber alma özgürlüğünü ölçüsüz şekilde kısıtlayan düzenlemeler, demokrasiye inanan bizler için kabul edilebilir değildir.

Dileğimiz, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek 11 Temmuz Basın Günü’nü, baskılardan ve kısıtlamalardan uzak, daha özgür ve daha demokratik bir ortamda kutlamaktır.

Bu hususta, tüm basın emekçilerimizin, 137 yıl önce Kıbrıslı Türk Ahmet Emin Efendi tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete olan Saded’in anısına kutlanan 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlarız.”