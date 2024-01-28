KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) İTHAL VE TASARRUFU

27.01.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, KKTC’ye giriş yapan C.K.(E-23)’nin üzerinde Polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İZİNSİZ DEDEKTÖR TASARRUF ETMEK

27.01.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa Serbest Limanı içerisinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından O.A.(E-34)’nın kullanımındaki tır araçta yapılan aramada, bir adet dedektör ve detektöre ait parçaların izinsiz olarak tasarruf edildiği tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMAK

28.01.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne’de, Polis Ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sırasında, İ.G.(E-23)’nin kullanımındaki araç içerisinde yapılan aramada, iki adet bıçağın kanunsuz olarak tasarruf edilip taşındığı tespit edilmiş ve söz konusu bıçaklar emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

27.01.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK DENETİMLERİ

27.01.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,298 araç sürücüsü kontrol edildi ve 313’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 28’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanamak, 2’si kayıtsız araç kullanmak, 23’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 20’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 416 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 46 araç ise trafikten men edilmiştir.

TRAFİK KAZASI

28.01.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Özdemir ZAİFOĞLU (E-23) 133 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NJ 172 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta rüfeje çarptıktan sonra karşı şerite geçmiş ve sol yan kısmı üzerine devrilerek durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.





EV YANGINI

1. 27.01.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da, bir apartman dairesinin salon odası içerisinde, muhtemelen çalışır durumdaki elektrikli sobanın koltuğu ısıtıp tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri ve ev sakinleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 3 adet koltuk, 2 adet halı, avize ve televizyon yanarak, çıkan duman ve ısıdan dolayı evin tüm duvarları ile diğer eşyalar ise islenerek zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2. 27.01.2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Lefkoşa’da, bir apartman dairesinin salon odası içerisinde, taşınabilir çamaşır kurutma telinin sıcak odun sobası üzerine düşüp kıyafetlerin tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Yangın ev sakini tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 2 adet koltuk, 2 adet perde ve klima iç ünitesi yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı bir pencerenin camı patlamış ve evin tüm duvarı ise islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.