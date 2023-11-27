T&T Havalimanı İşletmeciliği, Halk Sanatları Vakfı - El Sanatları Merkezi (HASDER) ile birlikte Ercan Havalimanı’nda Sesta sergisi açtı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan yazılı açıklamada, HASDER koleksiyonunda bulunan, Kıbrıslı kadınlar tarafından yapılan Sesta’ların yolcu gidiş bölümünde pasaport sonrasında sergilendiği kaydedildi.

Genel Müdür M. Serhat Özçelik, el emeği ile yapılan ve büyük emek ve sabır isteyen sestaların kaybolmaya yüz tutmuş Kıbrıs kültürünü tekrardan gündeme getirip yolcularla tanıştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Özçelik, Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı ve bu bilinçle hep birlikte hareket edilmesi gerektiğine işaret ederek, kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yaşatılması adına emek veren kişiler ile HASDER’e teşekkür etti.