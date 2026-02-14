ABD’de Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuna açıkladığı yeni belgeler, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray danışmanlarından Steve Bannon’ın, pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile Papa Francis’e karşı muhalefet stratejileri üzerine yazıştığını ortaya koydu.

CNN'in haberine göre, 2019 tarihli mesajlarda Bannon’ın, görevden ayrılmasının ardından eski Papa’yı zayıflatma girişimlerinde Epstein’dan destek aradığı görülüyor.

“FRANCIS'İ İNDİRECEĞİZ”

Belgelerde yer alan yazışmalara göre Bannon, Haziran 2019’da Epstein’a gönderdiği mesajda, “Papa Francis’i indireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bannon, Papa Francis’i “egemenlikçi” olarak tanımladığı ve 2018-2019 döneminde Avrupa’da yükselen milliyetçi-popülist çizginin önünde bir engel olarak görüyordu. Belgeler, Epstein’ın da bu süreçte Bannon’ın hareketini inşa etmesine yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.

“GLADYATÖR OKULU” GİRİŞİMİ

Roma ve Vatikan, Bannon için uzun süredir önemli bir merkez konumunda. Bannon, “Yahudi-Hristiyan değerleri” savunacak ve kamuoyunda “gladyatör okulu” olarak anılan bir siyasi eğitim merkezi kurma girişiminde de bulunmuştu.

Papa Francis ise milliyetçiliğe yönelik güçlü eleştirileri ve göçmen haklarını savunan tutumuyla Trump döneminin dünya görüşüne karşı bir denge unsuru olarak görülüyordu.

“VATİKAN'IN DOLABINDA” KİTABI GÜNDEMDE

Bannon’ın Epstein ile mesajlarında, Fransız gazeteci Frederic Martel’in 2019’da yayımlanan “In the Closet of the Vatican” (Vatikan’ın Dolabında) adlı kitabına atıf yaptığı görülüyor.

Kitap, Vatikan’daki üst düzey din adamları arasındaki gizlilik ve ikiyüzlülük iddialarını ele almış, Vatikan’da görev yapan ruhbanların yüzde 80’inin eşcinsel olduğunu öne sürerek tartışma yaratmıştı.

Belgelerde Bannon’ın, Paris’te beş yıldızlı bir otelde Martel ile görüştükten sonra kitabı filme dönüştürmek istediği ve Epstein’a “Artık uyarlamanın yapımcısısın.” diye yazdığı görülüyor.

EPSTEIN BAĞLANTISI VE ZAMANLAMA

Belgeler, Bannon’ın Epstein ile yazışmalarının, Epstein’ın 2008’de çocuklara yönelik cinsel suçlardan mahkum edilmesinin ardından ve reşit olmayanlara yönelik seks ticareti suçlamasıyla yeniden tutuklanmasından kısa süre önce gerçekleştiğini gösteriyor.

Belgelerde ayrıca Epstein’ın, 2015’teki ABD ziyareti sırasında Papa Francis’i konutuna “masaj” için davet etmeyi kardeşi Mark Epstein ile şakalaşarak konuştuğu yer aldı. Üç yıl sonra ise Bannon’a Papa için Orta Doğu’ya bir gezi organize etmeye çalıştığını ve manşetin “hoşgörü” olacağını yazdı.

Bir mesajda Epstein, Vatikan’ın “popülist milliyetçiliği” kınadığına ilişkin bir makale üzerine John Milton’ın “Paradise Lost” eserinden alıntı yaparak, “Cehennemde hükmetmek, cennette hizmet etmekten iyidir.” ifadesini Bannon’a iletti.