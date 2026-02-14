Navalni, Rusya’da ‘kara para aklama ve terörizmin finansmanı’ suçlamalarıyla tutuklu yargılanıyordu. 2024 Şubat’ta üç yıl tutuklu bulunduğu hücresinde ölü bulunmuştu.

Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya da kocasının sürekli zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ediyordu. Navalnaya, Eylül 2025’te kaçak örneklerin iki ülkedeki analiz edildiğini ve bunların ‘kocasının öldürüldüğünü gösterdiğini’ söylemişti.

Britanya ve müteffikleri, Navalni’nin ölümünden iki yıl sonra Kremlin’i ‘Rus muhalifi zehirlemek’le suçladı. İddia, Navalni’nin cesedinden olduğu iddia edilen örneklerin analizine dayandırıldı.

Açıklamaya göre Navalni’nin vücudundan alınan örneklerde ‘epibatidin’ adı verilen toksin bulundu. Devamında bunun masum bir açıklamasının olmadığı belirtildi.

Epibatidin doğadaki en güçlü zehirlerden. Ekvador’da zehirli ok kurbağasının derisinden salgılanır. Kurbağalar bu zehri kendileri üretmez; yedikleri böceklerden aldıkları kimyasalları işleyerek oluşturur.

Britanya Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı’nda “Sadece Rus hükümeti, Aleksey Navalni’nin Rusya’daki hapsi ona karşı bu ölümcül zehri kullanma imkanı, motivasyonu ve fırsatına sahipti” dedi.

BBC’nin haberine göre Cooper “Rus devleti, bu zehri kullanarak elindeki aşağılık araçları ve muhalefetten duyduğu korkuyu göstermiştir” diye devam etti.

Britanya’nın iddialarına İsveç, Fransa, Hollanda ve Almanya da katıldı.

Britanya ayrıca Rusya’nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ni ihlal ettiği iddiasını Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne bildirmiş.

Cooper, konferansta Navalny’nin eşi Yulia Navalnaya’yla da görüştü.

Kremlin suçlamayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Navalni hayattayken adını anmaktan kaçınmış; Rus siyasetçinin ölümünden bir ay sonra, bir kişinin ölümünün ‘her zaman üzücü’ olduğunu söylemişti.