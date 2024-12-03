İskele Belediyesi Engelsiz Destek Birimi Sorumlusu Murat Ekşi, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. Murat Ekşi yaklaşık 2,5 yıl önce hizmete giren birimin çalışmaları ve bölgedeki özel gereksinimli vatandaşların durumları ile ilgili bilgi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ötüken Özel Eğitim Okulu, Engelsiz Ulaşım Aracı, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Engelsiz Çocuk Parkı yine plajda bulunan rampalarla özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmalar yapan İskele Belediyesi, Ana Binaya yaptırdığı özel asansörle de hayatı kolaylaştırıyor.

-Ekşi: “Özel ilginiz bizi hep gururlandırıyor”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli bireyler için yaptıkları çalışmalardan ve kendilerine olan özel ilgisinden dolayı teşekkür etmek için İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti.

"İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun özel ilgisi bizi her zaman gururlandırıyor" diyen Ekşi, ziyaretinde, Engelsiz Destek Birimi ile İskele ve köylerinde yaşayan özel gereksinimli bireylerin sorunlarına anında yanıt verdiklerini de ifade etti.

-Sadıkoğlu: “Her zaman ve her şartta yanınızdayız”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da günün anlam ve öneminden hareketle, Engelsiz Destek Birimi Sorumlusu Murat Ekşi’ye birime yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ekşi’nin ziyaretinin kendisi için çok önemli ve değerli olduğunu da ifade eden Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin başarılı personeli aynı zamanda KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının kaptanı 7 numaralı formanın sahibi Murat Ekşi ile İskele’de engelleri ortadan kaldırdıklarını belirtti.

İskele Belediyesi olarak her zaman ve her şartta özel gereksinimli bireylerin yanlarında olmaya devam edeceklerinin de altını çizen Sadıkoğlu, Ekşi nezdinde tüm özel gereksinimli bireylerin gününü kutladı.