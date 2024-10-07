Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, artan enflasyona rağmen 12 yıldır maaşlarına zam alamayan hakimler harekete geçti. Ülke genelinde binlerce hakim, zam talebiyle bir hafta süreliğine grev yapmaya başladı.

Greve rağmen ülke genelinde bazı hakimler, zaman kısıtlaması nedeniyle görülmesi zorunlu olan duruşmalara girmeyi sürdürüyor. Bu duruşmalara giren hakimler, grevdeki meslektaşlarına desteklerini göstermek için sol kollarına beyaz kurdele takıyor.

Endonezya genelinde görev yapan yaklaşık 7 bin 700 hakim bulunuyor.