Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Türkeli’ne düştüğünü açıkladı.
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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah saat 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Türkeli: 13 kg/m²; Dipkarpaz: 9 kg/m²; Girne: 8 kg/m²; Güzelyurt, Mehmetcik, Ziyamet:7 kg/m²; Yeşilırmak: 5 kg/m².”
Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.