Yağmurun etkili olduğu dün, en fazla yağışı metrekareye 27 kg yağışla Beyarmudu aldı.

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Meteoroloji Dairesi’nin dün 08.00 ile bu sabah 08.00 arasındaki 24 saatlik sürede yaptığı ölçümlere göre, yağış miktarları şöyle:

Beyarmudu 27  kg/m², Dörtyol    25 kg/m², Akdoğan 23 kg/m², Geçitkale  22 kg/m², Yenierenköy               21  kg/m², Sipahi ve Tatlısu 20 kg/m², Ziyamet 19 kg/m², Mehmetçik ve Balıkesir 17  kg/m², İskele 16  kg/m², Çayırova ve Koruçam 15 kg/m².

Yağış alan diğer yörelerde ise metrekareye 14 kg ile 1 kg yağış kaydedildi.