Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın, metrekareye 14 kg ile Çamlıbel ve Dipkarpaz’da kaydedildiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamada, 30 Kasım–1 Aralık tarihleri gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle sıralandı:

“Çamlıbel, Dipkarpaz metrekareye 14 Kg, Kozanköy metrekareye 11 Kg, Yeşilırmak, Ziyamet, Zaferburnu metrekareye 9 Kg, Selvilitepe metrekareye 8 Kg, Sipahi, Akdeniz, Yenierenköy metrekareye 7 Kg, Lapta, Kalkanlı metrekareye 6 Kg, Karaoğlanoğlu, Kantara metrekareye 5 Kg, diğer yörelerde ise metrekareye 0.1 ile metrekareye 5 Kg arasında yağış kaydedilmiştir.”