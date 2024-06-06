“Kıb-Tek’in gerekli adımları atmasını ve enerji altyapısına yönelik yatırımları hızlandırmasını talep ediyoruz”

Elektrik Mühendisler Odası (EMO), son günlerde ülkede yaşanan elektrik kesintilerine dair açıklama yaparak, bu tür kesintilerin önlenmesi ve halkın sürekli ve kesintisiz elektrik enerjisine erişiminin sağlanması için Kıb-Tek santrallerinde bakım ve yatırım çalışmalarının “ivedilikle” yapılması çağrısını yineledi.

Oda ayrıca, Kıb-Tek'in gerekli adımları atması ve enerji altyapısına yönelik yatırımları hızlandırması talebinde bulundu.

EMO Yönetim Kurulu adına Başkan Mehmet Toycan konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde ülkede yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle halkın yaşadığı rahatsızlıkları takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

-“70 MW kapasite kaybı ile birlikte yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle artan peak yük sonucunda kesintiler kaçınılmaz hale geldi”

“Yetkililerden edindiğimiz bilgilere göre, elektrik kesintilerinin temel sebepleri arasında Teknecik Termik Santrali'nde meydana gelen ve kısa süre içerisinde çözümlenmesi beklenilen teknik arıza ve bu sebeple oluşan 50 MW kapasite kaybı, gaz tribünlerinde yapılan güncellemeler sırasında oluşan teknik arıza ile yine kapasite kaybı oluşmuştur. Toplamda, 70 MW kapasite kaybı yaşanmış olup bunlarla birlikte yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle artan peak yük sonucunda elektrik kesintileri kaçınılmaz hale gelmiştir."

Toycan, “şebekedeki gerilim ile yük çekimleri arasındaki farkın da artış gösterdiğini ve dikkat edilmesi gereken önemli bir husus olduğuna” da işaret etti.

-“Kıb-Tek'in gerekli adımları atmasını ve enerji altyapısına yönelik yatırımları hızlandırmasını talep ediyoruz”

EMO Başkanı Toycan, açıklamasında devamla şu ifadelerde bulundu:

“Elektrik Mühendisleri Odası olarak, bu tür kesintilerin önlenmesi ve halkımızın sürekli ve kesintisiz elektrik enerjisine erişiminin sağlanması için Kıb-Tek santrallerinde bakım ve yatırım çalışmalarının ivedilikle yapılmasının gerekliliğini bu vesile ile tekrar vurgulamak istiyoruz. Elektrik Mühendisleri Odası olarak, enerji arz güvenliğinin sağlanması ve halkımızın kaliteli hizmet alması için her türlü iş birliğine açık olduğumuzu belirtmek isteriz. Kıb-Tek'in bu süreçte gerekli adımları atmasını ve enerji altyapısına yönelik yatırımları hızlandırmasını talep ediyoruz.”