Polis Genel Müdürlüğü, motorlu araçlarda emniyet kemeri takmanın önemini vurguladı.

Emniyet kemerinin, küçük çaplı kazalarda olduğu gibi ağır yaralanmalı kazalarda da hayat kurtardığına işaret eden Polis, çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda, 3 yaşından küçük çocukların taşınmasının yasak olduğunu da belirtti.

Açıklamada, motorlu araçlarda seyahat eden herkesin mutlaka emniyet kemeri takması gerektiği vurgulanarak çocuklarla ilgili de şu bilgiler hatırlatıldı:

“Boyları 150 cm’den kısa olan çocukların, motorlu araçların ön koltuğuna oturması yasaktır. • Boyları 135-150cm arasında olan çocuklar, motorlu araçların arka koltuğunda oturup emniyet kemeri takması ve boyları 135 cm’den kısa olan çocukların ise aracın arka koltuğuna monte edilecek çocuk araç koltuğuna oturup emniyet kemeri takması zorunludur.”

Polis açıklamasında, herkese kazasız ve güvenli bir bayram geçirmesi dileğinde bulunuldu.