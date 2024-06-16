EMİN ÖZKALP BAYRAMDA YİNE 72 ÇOCUĞU SEVİNDİRDİ

Ergün Yahat

Çanakkale ortaokulunda müdür olduğu dönemlerde ihtiyaç sahibi öğrencilere yaptığı yardımlarla tanınan Emin Özkalp, emekli olduktan sonra da yardımlarına devam ediyor.

Özkalp, bayram vesilesiyle bölgedeki okullarda öğrenim gören 72 öğrenciye bayram yardımlarını ulaştırdı. Özkalp, yaptığı açıklamada, "Bunu yapabilmem için destek veren tüm güzel kalpli dostlarıma teşekkür ederim, iyi ki varsınız ve çocuklarımızın yüreğine dokunuyoruz. İyilikte yarışalım her zaman.

Dünyayı güzellik kurtaracak ve her şey bir insanı sevmekle başlayacak," dedi.