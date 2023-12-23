Emekli Subaylar Derneği, "Türkiye’de Kuzey Irak Pençe Harekât bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve mukabilinde sağlanan temasta 6 kahraman Mehmetçiğin şehit olmasını büyük bir üzüntüyle karşıladığını" kaydetti ve Türk halkına başsağlığı diledi.

Dernekten yapılan açıklamada, “Aziz şehitlerimize allahtan rahmet, yaralı gazilerimize acil şifalar dilerken, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ulusumuza ve kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz. Başın sağolsun Türkiyem” ifadelerine yer verildi.