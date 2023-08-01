Güney Kıbrıs’taki emekli sayısının ve buna bağlı olarak Sosyal Sigortalar Dairesi’nin giderlerinin yıldan yıla artış gösterdiği belirtildi.

Politis gazetesi Sosyal Sigortalar Dairesi’nin kısa bir süre önce yayımladığı verilere dayanarak 2019 yılında 1.4 milyar Euro olan emekli giderlerin, 2022 yılında 1.68 milyar Euro’ya çıktığını yazdı.

Gazete 2.2 milyar Euro olan gelirlerin, 1.2 milyar Euro’luk kısmının özel sektör veya KİT’lerde çalışanlardan, 316 milyon Euro’nun ise devlet çalışanlarından geldiğini belirtti.

Güney Kıbrıs çalışma hayatında aktif sigortalı sayısının 555 bin 830 olduğunu belirten gazete bunlardan yüzde 61.6’sının Kıbrıslı Rum; yüzde 19.7’sinin yabancı; yüzde 18.1’nin ise AB vatandaşı olduğunu yazdı.

Bu rakamlar temelinde yüzde 37.8 aktif sigortalının, Kıbrıslılardan oluşmadığı neticesinin çıktığını yazan gazete 2022 yılı sonunda Güney Kıbrıs’ta 131 bin 980 emeklinin bulunduğunu belirtti.

Habere göre 2021 yılında ise emekli sayısı 125 bin 784 şeklinde kaydedildi.