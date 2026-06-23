Polis Teşkilatı’nda görev yaparak emekli olan ve meslekte 30 yılı geride bırakan polis mensuplarına, Polis Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle plaket verildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre törene, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Gökay Karagil, Emekli Polisler Derneği Başkanı Birol Atasü, ilçe ve bölüm müdürleri ile polis mensupları ve aileleri katıldı.

- Adalıer: “Polislik yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi”

Törende konuşan Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, emekli olan ve meslekte 30 hizmet yılını tamamlayan meslektaşlarıyla bir arada olmaktan onur ve gurur duyduğunu belirtti.

Polisliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Adalıer, emekliye ayrılan personelin de her zaman Polis Örgütü’nün ayrılmaz bir parçası olarak kalacağını ifade etti.

Adalıer, Polis Teşkilatı’na verdikleri özverili hizmetlerden dolayı emekli olan ve meslekte 30 hizmet yılını tamamlayan polis mensupları ile ailelerine teşekkür ederek, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diledi.