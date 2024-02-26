Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanı VIP geçişinden 3 valiz sigara tütünü çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Emekli Komutanı Korgeneral Ömer Paç’a tütünleri veren Bülent Mayın tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez, mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlı Ömer Paç’ın 22 Şubat 2024 tarihinde saat 06.00 raddelerinde Ercan Devlet Havalimanında VIP yolcu gidiş bölümünden tasarrufunda bulunan 3 valiz dolusu toplam 478 karton adetinde elektronik sigara tütünlerini Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Ticaret Dairesi'nden ihracatçı izni almaksızın yurt dışına çıkarmak suretiyle Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasasına aykırı davranıp KKTC'den çıkış yaptığını söyledi. Polis, tütünlere aynı gün Ankara Esenboğa Havalimanında el konulduğunu açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün saat 22.30 sıralarında ülkeye geri döndüğünü, 23 Şubat 2023 tarihinde ise tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlı Paç’ın 24 Şubat 2024 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, zanlı Paç’ın gönüllü ifade verdiğini, sigara tütünlerini Bülent Mayın’dan aldığını söylediğini aktardı. Pol,s, Mayın’ın da 25 Şubat tarihinde tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlı Mayın’ın ifadesinde karı-koca olan şahısların tütünleri sipariş ettiğini, kendisine valiz ve para bıraktıklarını, valize tütün yerleştirdikten sonra Paç’a verdiğini anlattığını açıkladı. Polis, savcı Hasan Boşnak’ın bir sorusu üzerine Mayın’ın Girne ve Lefkoşa’da of license dükkanları olduğunu belirtti.

Polis, yine Boşnak’ın bir başka sorusu siparişi veren çiftin yurt dışında olduğunu belirtti.

Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.