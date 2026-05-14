Britanya’daki College London Üniversitesi öncülüğündeki araştırma ekibi, Tayland’ın kuzeydoğusundaki Chaiyaphum bölgesinde gün yüzüne çıkarılan ve aralarında yaklaşık 1,78 metre uzunluğunda bir bacak kemiğinin de bulunduğu 10 farklı fosil kalıntısını inceledi.

Yaklaşık 27 ton ağırlığında olduğu düşünülen yeni dinozor türüne ‘Nagatitan chaiyaphumensis’ adı verildi.

Bilim insanları dinozorun 100 ila 120 milyon yıl önce ‘Kretase’ döneminde yaşadığını aktardı.

Kretase, dinozorların altın çağını yaşadığı ve dönemin sonunda dev bir meteor çarpmasıyla soylarının tükendiği jeolojik zaman.

Bu türün, Güneydoğu Asya’da keşfedilen en uzun boyunlu otçul dinozor türlerinden olduğu belirtiliyor.

Çalışmanın başyazarı ve College London Üniversitesi doktora öğrencisi Thitiwoot Sethapanicsakul, türün, ‘Diplodocus’ ve ‘Brontosaurus’ gibi dev uzun boyunlu otçul dinozorları kapsayan ‘sauropod’ ailesine ait olduğunu söyledi.

Sethapanicsakul, ‘Tayland’ın son devi’ diye adlandırdığı dinozorun yaklaşık 27 metreye ulaştığını ve yetişkin bir mavi balinayla benzer boyutlarda olduğunu anlattı

Çalışmanın detayları ‘Scientific Reports’ dergisinde yayınlandı.