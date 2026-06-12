Forbes’un haberine göre SpaceX hisselerinin New York merkezli Nasdaq borsasında işlem görmeye başlamasının ardından Elon Musk 1,1 trilyon dolarlık servetiyle dünyanın ilk trilyoneri oldu.

Şirketin perşembe akşamı 135 dolar olarak belirlenen halka arz fiyatı, bugün piyasadaki yoğun taleple hisse başına 160 dolara kadar yükselerek SpaceX’e yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir piyasa değeri kazandırdı.

SpaceX’in yönetim kurulu başkanı, CEO’su ve baş teknoloji sorumlusu (CTO) olan Musk, şirkette yüzde 38’lik paya sahip. Bu pay, 715 milyar dolar değerinde.

2012’de 2 milyar doları vardı

Musk, Forbes’un her yıl yayınladığı milyarderler listesine ilk kez 2012’de tahmini 2 milyar dolarlık servetiyle girmişti. O tarihte dünyanın en zengin 634’üncü kişisiydi.

Ardından teknoloji ve otomotiv şirketi Tesla hisselerinin fırlaması, Musk’ı Ocak 2021’de Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un önüne geçirerek bir numara yaptı. Listeye girişinden sonra birinci sıraya yükselmesi yalnızca dokuz yıl sürdü.