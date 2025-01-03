Alithia gazetesinin haberine göre Kıbrıs Haber Ajansı'na (KİPE) açıklamalarda bulunan Ellinas, 5’inci parseldeki göstergelerin iyi olduğunu ve 2025 yılında önemli keşifler olacağını; ancak bu konuda hemen gelişmeler olmasını beklememek gerektiğini kaydetti.

Habere göre Ellinas, “ExxonMobil” şirketinin ihtiyatlı bir şirket olduğunu ve yaptığı çalışmalarda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, önümüzdeki aşamaların zaman alacağını ifade etti.

Ellinas, şirketin 20-30 milyar ayakküp doğal gaz bulunursa sıvılaştırılmış doğal gaz çıkarılması için eylemde bulunacağını ve “Glafkos” hedefi ile ENI şirketinin ruhsat sahibi olduğu diğer parseller de değerlendirilerek ilerleneceğini söyledi.

Habere göre Ellinas, “ExxonMobil” şirketinin 10’uncu parselde, “Pigsos” hedefinde sondaj çalışması yapacağını da belirterek, bu hedefte de iyi olasılıklar olduğundan bahsetti.