1- Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Değirmenlik, Değirmenlik ağıllar bölgesi, Değirmenlik kırsal kesim arsaları, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Minareliköy, Demirhan ve Başpınar'a elektrik verilemeyecek.

Sivil Savunma: “Bir ekibimiz hâlâ Adıyaman’da” Sivil Savunma: “Bir ekibimiz hâlâ Adıyaman’da”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.30-15.00 saatleri arasında geçerli olacak.

2- Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın bir saat elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılcak proje çalışması nedeniyle yarın 8.30 – 9.30 saatleri arasında Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova bölgesine elektrik verilemeyeceği belirtildi.