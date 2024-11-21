Özay Akif Elder'in “1974 Öncesi Leymosun” adlı kitabının tanıtımı ve imza günü Girne Halk Kütüphanesi'nde yapıldı.

Kitap 1974 öncesinde Leymosun’daki, tarihi kültürel mirası, ekonomik, sosyal, kültürel yaşamı, kültürel değerleri, gelenek görenekleri, iş erbapları gibi birçok farklı alanlarıyla anlatıyor.

Tanıtım ve imza etkinliğinin açılışında konuşan kitabın yazarı Özay Akif Elder, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, kitabın yaklaşık iki buçuk yıllık bir çalışmayla hayat bulduğunu söyledi.

1974’ten sonra Limasol’u bırakarak kuzeye göç edenlerin, arkalarında çok büyük bir tarihi, kültürel miras bıraktığını kaydeden Elder, o günleri yaşayan insan sayısının gün geçtikçe azaldığını ifade etti.

Kitabı bu değerlerin ve köklerin unutulmamasını isteyen Limasolluların arzularını yerine getirmek, Kuzey’de doğan Leymosun kökenli yeni nesillere ve geleceğe Leymosun’u tüm değerleriyle aktarmak amacıyla yazdığını söyleyen Elder, en büyük müze olan insan hafızasının kayıt altına alınmasının önemine vurgu yaptı.

Kitabın hayırlı uğurlu olmasını dileyen Elder, Kıbrıslı Türklerin geçmişini kayıt altına alacak bu gibi eserlerin çoğalmasını diledi.

-Cemil

İş İnsanı Işın Ramadan Cemil de Leymosuna ait tarihi, kültürel, sosyal değerleri geleceğe taşıyan böyle bir esere hayat veren Özay Akif Elder’i kutlayarak, toplum ve gelecek nesiller adına teşekkür etti.

-Zaim

Yönetmen Derviş Zaim de, çalışmanın çok değerli olduğunu söyleyerek, “Tüm aile dostlarımız öğretmenlerimiz herkesi bir arada görmek çok mutluluk verici. Böyle bir zenginliği uzun zamandır tatmamıştım.” dedi.

“Limasol belleğin başkentidir.” diyen Zaim, 1571’ den 1974’e kadar Türk izlerinin bırakıldığı Leymosun’da o hayatın fotoğrafının çekilmesinin çok kıymetli olduğunu vurguladı. Zaim “Bize düşen bunun kıymetini bilmektir.” dedi.

Konuşmaların ardından Elder, kitabını imzaladı.

Özay Akif Elder’in yazdığı “1974 Öncesi Leymosun” adlı kitabın, editörlüğünü Gazateci -Yazar Hasan Kahvecioğlu, Yayın Koordinatörlüğünü Aslı Elder üstlendi.

Kitap “Leymosun Kasabasının Geçmişi”, “Leymosun Kasabasında Türk Mahallesi Cadde ve Sokaklar”, “Leymosun Belediyesi’nde 80 Yıl Ortak Yönetim”, “Eğitim ve Okullar”, “ Osmanlı Türk Tarihi ve Kültür Mirası”, “Liman ve Deniz Kültürü, “ Kültür Sanat Yaşamı Kulüp ve Dernekler”, “Türk Kahvehaneleri, Lokantalar, Meyhaneler”, “Leymosun Esnafı, Ticari Yaşamı , Küçük işletmeler”, “Sanaatkar, zanaatkâr, teknisyenler ve inşaat işleri”, “Küçük Üretim faaliyetleri”, “Günlük Sosyal Yaşam, Gelenek , görenekler”, “Leymosun’un Çevresel Mirası” başlıklarında, 13 bölüm ve 256 sayfadan oluşuyor.

Özay Akif Elder’in, “Geçmişten Yankılar” ile “Leymosun ve Kadınları” kitaplarının ardından üçüncü eseri olan “1974 Öncesi Leymosun”, Işık Kitabevi, Galeri Kültür, Deniz Plaza ve Rüstem Kitapevinde 700 TL'den satışa sunuldu.