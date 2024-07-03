Paylaşımın, altına ırkçı yorumlar da yapılarak başka kullanıcılar tarafından tekrar tekrar yayımlandığı, konu şikayet edildiğinde Rum polisinin “hiçbir şey değil. Sadece bir fotoğraf, o da toplu fotoğraf” demesinin Rum bir veliyi ve anaokulunun Aile Birliği Başkanı’nı çileden çıkardığı bildirildi.

Politis haberi, son Avrupa Parlamentosu seçiminde aday da olduğuna dikkat çektiği ELAM Limasol Bölge Sekreteri Anoyiriatis’in ırkçı paylaşımında kullandığı fotoğrafa da yer vererek “ELAM’lı Anaokulu ve Çocukları Hedef Aldı” başlığıyla aktardı.

İhtilaf konusu fotoğrafın, anaokulunun hazırlayıp çocuklara dağıttığı anı plaketinin üzerinde olduğunu kaydeden gazete, Anoyiriatis’in, “tek bir Rum öğrenci yok. Nüfus değişimi başladı. Kısa süre sonra kendi ülkemizde yabancı olacağız” ifadelerine yer verdiği paylaşımının kısa sürede, ırkçı yorumlar da eklenerek internette yayıldığını yazdı.

Habere göre Anoyiriatis, çocukların yüzlerini ve isimlerini (Selin, İslam, Hatil, Yazan, Alham, Saca, Musa, Samuel, Sarra, Amar, Amir, Salua, Muhammed, Ömer, Yusuf, Marina) kapatmadan yayımlamasına tepki gösterilmesi üzerine fotoğrafı, yorumunu değiştirmeksizin, yüzleri ve isimleri kapatarak yeniden yayımladı.

Anaokulu Aile Birliği Başkanı Themis Savvidu “maalesef yabancı düşmanlığı ve ırkçılık bölgemizde ve görüldüğü kadarıyla her yerde var. Yabancı dedikleri bu çocuklar bir devlet anaokulunun açık kalmasını sağlıyor. Biz çocuğumuzu okul için nereye gönderelim?” dedi. Savvidu söz konusu okulda yalnız Suriyeli değil, Bulgaristan, İngiltere, Malta’dan çocuklar da okuduğuna dikkat çekerek “bunları da mı kovalım?” diye sordu.

Savvidu anaokulunun bu durumda olmasından Eğitim Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu, aynı anaokuluna gitmesi gereken başka Rum çocuklar da olduğunu ancak bakanlığın, o çocukların uzaktaki başka okullara kaydedilmesine müsaade ettiğini ancak kendilerine ne izin ne de transfer için otobüs de sağlandığını söyledi.

Fotoğrafın internette yayılmasını polise şikayet ettiğini anlatan Savvidu “polis, hiçbir şey değil. Sadece bir fotoğraf, o da toplu” dediğini söyledi. Polisin, kabul edilemez diye nitelediği bu tavrının, şikayet edecek olanların cesaretini kırdığını vurguladı. Savvidis fotoğrafın yayınlanması ve yaşanan sansasyondan sonra Eğitim Bakanlığı’nın kendisi ile temasa geçip geçmediğinin sorulmasına karşılık “kimse ilgilenmedi. Ne yaparsak biz veliler yapacağız, bakanlığın umurunda değil.” cevabını verdi.