Kıbrıs Türk Elektrik Kurum Çalışanları Sendikası (El-Sen) “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) iş güvenliği konusunda gerekli malzeme tedarik edilene kadar personelin yaşayacağı olası iş kazaları konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmeyeceğini açıkça ifade ettiğini” savunarak tüm bölge tesislerinde ve santraller bakım atölyelerinde iş bırakma eylemine gidileceğini duyurdu.

El-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Tuğcu başkanlığındaki EL-SEN heyetinin KIB-TEK yönetiminden gelen davet üzerine, kurum yönetiminden bir heyet ile bu sabah bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi ve “Görüşmede yönetim, başta iş sağlığı ve güvenliği konusunda olmak üzere onlara ilettiğimiz 20 maddelik listemizde bulunan pek çok talebimizi, ‘Bunlar bizi aşar, yetki siyasi iradenin elindedir’ diyerek reddetmiştir” denildi.

Vatandaşı mağdur etmemek için santrallerde enerji üretiminin yapıldığı işletme bölümüyle, vezne, planlama gibi idari bölümlerde iş bırakılmayacağı kaydedilen açıklamada, Tuğcu’nun yarın saat 09.30’da, Lefkoşa Merkez Bina önünde, Kıb-Tek yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirilen görüşmenin detayları ve eylem konusunda basın açıklaması yapacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Esas eylem gerekçelerimizden biri olan iş güvenliği konusunda mevzuatı düzenleme ve eksik malzemeleri tedarik etme noktasında bizden süre isterken, istenen süreyi onlara vereceğimizi bildirmemize rağmen, gerekli malzeme tedarik edilene kadar personelin yaşayacağı olası iş kazaları konusunda ise hiçbir sorumluluk üstlenmeyeceklerini açıkça ifade etmişlerdir. Yetmezmiş gibi, bizimle dalga geçercesine ‘İş güvenliği olmayan işe çıkmasın’ diyen yönetim kurulu üyeleri ve genel müdüre, çalışanlar olarak vereceğimiz en güzel cevap, iş güvenliğimiz olmadığı için işe çıkmama yönünde aldığımız eylem kararını hayata geçirmektir” ifadeleri yer aldı.