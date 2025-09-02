Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) bugün Teknecik Elektrik Santrali’nde başlatacağı grevi 60 gün süreyle erteledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın 16’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca, elzem hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğratacak nitelikte olması nedeniyle grevin ertelenmesi kararlaştırıldı.

Kararda, “Bakanlar Kurulu, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın 16’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak elzem hizmet olması nedeniyle, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikasının (EL-SEN) ve/veya diğer Sendikaların başlatacakları grevin, elzem hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğratan nitelikte olması nedeniyle, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun tüm birimlerinde 2 Eylül 2025 tarihinde başlatacakları grevin 2.9.2025 tarihinden itibaren 60 gün süre ile ertelenmesine karar verdi.” denildi.