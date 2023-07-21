Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), tüm bölgelerdeki şalt sahaları ile Teknecik Santrali’nin girişine yerleştirilen polis çekilmediği sürece hiçbir arızayı müdahale edilmeyeceğini açıkladı.

Sendika adına açıklama yapan El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, trafo odalarıyla Teknecik’teki arızaları gidermeye gittiklerinde polis engeliyle karşılaştıklarını savundu. T uğcu, “Bu uygulama sonlandırılmadığı sürece Kıb-Tek personeli tarafından şalt sahalarındaki ve trafo odalarındaki arızalar yapılmayacak” dedi.