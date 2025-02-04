El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD ile yasa dışı ve suçlu göçmenlere ilişkin yapılan anlaşma kapsamında, bu ülkede hüküm giymiş suçluları belirli bir ücret karşılığında Tecoluca kentindeki "mega hapishanede" barındırmaya hazır olduklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından Bukele, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bukele, paylaşımında, "Yalnızca hüküm giymiş suçluları (hüküm giymiş ABD vatandaşları da dahil) ücret karşılığında mega hapishanemize (CECOT) almaya hazırız." ifadesini kullandı.

Söz konusu ücretin ABD için düşük bir meblağ olduğunu belirten Bukele, hapishane giderlerinin karşılanması için bu paranın önemli olduğunu vurguladı.

El Salvador'un Tecoluca kentinde yer alan Terör Muhafaza Merkezi (CECOT) 40 bin kişilik kapasitesiyle Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olarak kabul ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Salvador hükümetinin, "Tren de Aragua" çetesi mensupları da dahil olmak üzere "ABD'deki yasa dışı suçlu göçmenleri uyruğu fark etmeksizin" kabul etmenin yanı sıra "suçlu ABD vatandaşlarını da hapishanelerinde barındırmayı" teklif ettiğini bildirmişti.

Açıklamada, Bukele'nin, ABD'de bulunan El Salvadorlu "MS-13 çetesi" mensubu yasa dışı göçmenleri geri almayı kabul ettiği belirtilmişti.