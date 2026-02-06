Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı Emek-İş Sendikası, Ektam Kıbrıs LTD. çalışanlarının uzun süredir iş güvencesinden yoksun bırakılması ve en temel yasal haklardan faydalandırılmaması nedeniyle şirkette 24 saatlik grev başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Ektam çalışanlarının yaşadıkları sorunlar karşısında Emek-İş’e üye olarak örgütlendikleri ve tüm yasal sürecin tamamlanmasının ardından sendikanın Ektam Yönetim Kurulu’nu toplu görüşmeye davet ettiği belirtildi. Ancak sendika, Ektam direktörünün çalışanlara zorla istifa dilekçesi imzalatmaya çalıştığını ve tehditlerde bulunduğunu ileri sürdü.

DEV-İŞ, bu tutumun işçilere yönelik açık bir baskı olduğunu ifade ederek, grevin söz konusu baskılara karşı meşru bir yanıt olduğunu kaydetti.

Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uzun süredir iş güvencesi olmadan çalışan ve en basit haklarından bile mahrum bırakılan Ektam emekçilerinin yanında durmaya devam edeceğiz. Baskı ve tehdit kabul edilemez. Emek-İş, yetkili sendika olarak masaya gelinmesini talep etmektedir.”