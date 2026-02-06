Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu'na (Dev-İş) bağlı Emek-İş Sendikası üyesi emekçilerin Ektam Kıbrıs Ltd.’de başlattığı 24 saatlik greve destek açıklaması yaptı.

Basın-Sen, Ektam çalışanlarının yürüttüğü sendikal örgütlenme ve grev hakkı mücadelesini “selamladığını” belirterek, sendikal hakların engellenmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Açıklamada, sendikal örgütlenme ve grev hakkının çalışanların ortak çıkarlarını korumanın evrensel bir hakkı olduğu ifade edildi.

Sendika, Ektam’da yaşanan süreçte emekçilerin tüm yasal prosedürleri eksiksiz tamamlayarak örgütlenme iradesi göstermesinin, mücadelenin haklılığının somut göstergesi olduğunu kaydetti. Açıklamaya göre, bu mücadele yalnızca çalışma koşullarının iyileştirilmesi açısından değil, özel sektörde sendikal örgütlenme adına da önemli bir eşik niteliği taşıyor.

Basın-Sen, yaptığı açıklamada Ektam’daki grevin ve sendikal mücadelenin tamamen meşru olduğunu vurgulayarak, grev ve örgütlenme hakkının önüne çıkarılan her türlü engelin kaldırılması gerektiğini ifade etti. Sendika ayrıca, emekçilere yönelik baskı, tehdit ve yıldırma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu, çalışanların toplu sözleşme, örgütlenme ve greve çıkma haklarının eksiksiz biçimde tanınması gerektiğini belirtti.

Basın-Sen Yönetim Kurulu, Ektam’da sürdürülen mücadelenin “dayanışma ruhuyla selamlandığını” belirterek tüm meslektaşlarını bu haklı mücadelenin yanında olmaya davet etti.