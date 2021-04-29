Piyasa ve dövizde günün yorumu

Dün Türk mali piyasaları da, küresel mali piyasalar da sakin ve dar bir bantta salınarak, gece geç saatlerde açıklanacak FED'in olağan FOMC toplantısının sonucunu bekledi.

Dün gün içerisinde, USDTRY kuru önemli bir teknik seviye olan 8,18 etrafında gün boyu salındı. Bir ara, Milli Savunma Bakanlığı'nın, Adana'daki İncirlik Üssü ile ilgili - üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyetinin Türkiye Cumhuriyeti devletinde bulunduğu yönünde - haberlere yansıyan açıklamaya paralel kısa soluklu dalgalansa da, piyasalar gelişmeye önemli bir anlam yüklemek istemedi.

Yurtdışı piyasalarda ise, FED'in gece geç saatlerde açıklanacak toplantısı öncesinde hafif de olsa tedirgin seyir gün boyu korundu. Özellikle, piyasaların risksiz faiz olarak kabul ettiği barometre konumunda ABD 10 yıllık tahvil faizinin hızla toplantı öncesi %1,66 seviyesine kadar yükselmesi, kıymetli madenler ve kripto para birimleri üzerinde gün içinde baskı kurdu.

Tahminlere paralel ne tahvil alım programında ne de para politikası duruşunda önemli bir söylem değişikliğine gidilmedi. Toplantı ardından mikrofon karşısına geçen FED Başkanı Powell, bırakın faiz artırma ile ilgili bir ipucu vermeyi, tahvil alım programının azaltılmasının bile şu aşamada gündemde olmadığını söylemesi, müziğin sesinin tekrar açılarak piyasaları tekrar 'parti' havasına soktu.

Powell'ın güvercin duruşuna bağlı olarak, ABD 10 yıllık tahvil faizleri gün içinde %1,66 seviyesine varan yükseliş sonrası hızla %1,60 seviyesinin kıyısına kadar geri çekildi.

Yeni gün başlangıcında iyimserlik tüm piyasalarda korunuyor. Güne merhaba diyen Asya borsalarında hakim renk yeşil olurken, ABD borsalarının vadeli işlemlerinde ise yükseliş eğilimi görülüyor. Risk iştahının göstergesi konumunda Nasdaq borsası (vadeli işlemler) %1 artıda.

Elbette, ABD 10 yıllıkların korkulan bir şekilde FED sonrası yükselişe geçmemesi, kıymetli madenler üzerindeki baskıyı da bir nebze olsun aldı. Gümüş 50 günlük ortalamaların hemen üzerinde, çekim gücünden kurtulmaya çalışarak savaşını devam ettirirken, altın da benzer bir şekilde savunma hattını güçlendirerek daha yukarıya yürümeye çalışıyor (bakınız grafik).

Powell'ın istihdam sorununa dikkat çekip tonunu oldukça yumuşak (güvercin duruş) kullanması, ABD dolarının sepet değeri olan DXY üzerinde de baskı kurdu. DXY düşüşünü 4. haftaya taşırken, EUR/USD paritesi 1,2150 seviyesine varan bir yükseliş kaydetti. 1,20 seviyelerinin diplerinden taşıdığımız EUR/USD uzun pozisyonumuz devam ediyor. İz süren stop ile arkadan ve uzaktan yükselişe eşlik ediyoruz.

Veri takviminde bugün TCMB yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu yayımlayacak. Saat 10:30'da başlayacak sunum ve Bankanın enflasyon tahminleri mali piyasalar üzerinde etkili olacak.

Türkiye cephesinde, pandemi ile mücadelede kapsamında bayram tatili sonrasına kadar devam edecek tam kapanma bugün başlıyor.

Gözler bir diğer taraftan, Cenevre'de devam eden ve bugün sonuçlanacak 5+1 gayri resmi Kıbrıs Konferansını takip ediyor. Görüşme sonrası bir açıklama yapılması bekleniyor.

Veri takvimi ise bugün oldukça kabarık görünüyor. İçeride, ekonomik güven endeksi, turizm gelirleri, dış ticaret dengesi, dışarıda ise, Almanya işsizlik, ABD öncü Q1 büyüme verileri, bekleyen konut satışları vr her hafta Perşembe günü olduğu üzere ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve TCMB para ve banka istatistikleri takip edilecek.



> USDTRY



USDTRY kurunda, 7,99-8,18 bandı günlerce test edilmiş, akabinde, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendireceğinin anlaşılması ile bandın dışına çıkarak, 8,18-8,48 bandına yerleşti. "Soykırım" nitelendirmesi ardından iki ülke arasında ilişkilerin tahmin edildiği ölçüde bozulmayacağına yönelik artan inanış, yeniden kurun 8,18 seviyesinde kadar gerilemesine neden oldu. Bu minvalde, bu haftanın kapanış seviyesi de önemli olacaktır. 8,18 seviyesinin altına yerleşmesi durumunda, aşağıda 7,99 seviyesi takip edilebilir. Bugün enflasyon raporu önem arz edebilir.







>XAUUSD



FED'in bilanço büyüklüğü 7,8 trilyon dolar ile kuzeye doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ederken, altının ons fiyatı da, Nisan ayında, nihayet, FED'in para musluklarını sonuna kadar açtığını fark etti. Bilançonun büyümeye devam ettiği bir ortamda, Mayıs ayında, altının 1,850 dolar seviyesine yükselmesini, bizleri şaşırtmayacaktır.







>XAGUSD



Bu yıl gümüş yatırımlarımızı trader zihniyeti ile değil, yatırımcı kimliğimiz ile yaptık. Her ne kadar gelinen noktada istediğimizi tam olarak bulamasak da, yılın bir noktasında gümüşün hak ettiği yere ilerleyeceğine yönelik beklentimizi koruyoruz. Bu bağlamda, 50 günlük ortalamaların geçtiği 25,85 ve yükselen trend çizgisinin üzerinde işlem gören gümüşte, 26,70 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atak, grafiğin görünümü değiştirebilir! 25,80 altında bir fiyatlama ise teknik görünümü bozacaktır.







>BIST100



Borsa İstanbul'u göz ucuyla takip ediyoruz.





Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)

Grup Müdürü • Group Manager

Hazine Bölümü • Treasury Department