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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 1.465,81 puandan başladı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:39
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,13 puan ve yüzde 0,28 artarak 1.465,18 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, hiçbir sektör endeksinin kaybettirmediği görüldü.

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BIST 100 endeksi, dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına karşın pozitif ayrışmaya devam etti ve kapanışta yüzde 0,44 artarak 1.461,69 puanla 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik gidişata yönelik belirsizliklere işaret eden açıklamalarının ardından gözlerin bu akşam Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklara çevrildiğini ifade etti.

Yatırımcıların ekonomik belirsizliklerin para politikalarına nasıl yansıyacağına dair daha fazla netlik aradığını belirten analistler, yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayıları ve jeopolitik risklere ilişkin endişelerin gündemdeki yerini koruduğunu, TL varlıklarda ise güçlü duruşun devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıcı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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